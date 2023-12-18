سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري عصر اليوم فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق لفخامته حيث قام فخامته بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدم فخامته التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.

وقد كان في استقبال فخامته على أرض المطار معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

هذا ويرافق فخامته وفد يضم كلا من عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وعدد من كبار المسؤولين بالجمهورية اليمنية الشقيقة.