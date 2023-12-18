صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

18 ديسمبر، 2023
0 9 دقيقة واحدة

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري عصر اليوم فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق لفخامته حيث قام فخامته بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدم فخامته التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.

وقد كان في استقبال فخامته على أرض المطار معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

هذا ويرافق فخامته وفد يضم كلا من عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وعدد من كبار المسؤولين بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

المصدر
كونا
الوسوم
18 ديسمبر، 2023
0 9 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يستقبل نائب وزير الخارجية الإيطالي للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

18 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يستقبل عضو المجلس السيادي بجمهورية السودان للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

18 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الشعب التركي للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

18 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يستقبل وزير القوات المسلحة بجمهورية فرنسا لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير البلاد الراحل

18 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى