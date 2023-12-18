سمو أمير البلاد يستقبل نائب أمير قطر للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري عصر اليوم أخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم سموه التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.

وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

هذا ويرافق سموه وفد يضم كلا من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ومستشار سمو الامير لشؤون الدفاع سعادة الفريق الركن حمد بن علي العطية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ووزير الدولة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني وقائد الحرس الأميري سعادة الفريق ركن هزاع بن خليل الشهراني ووزير الدولة سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين بدولة قطر الشقيقة.