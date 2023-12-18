رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون

رئيس مجلس الأمة يوجه الدعوة لعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل لأداء سمو أمير البلاد اليمين الدستورية

18 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة لعقد جلسة خاصة علنية صباح يوم الأربعاء المقبل، لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-اليمين الدستورية، وذلك بناء على طلب الحكومة وإعمالا لأحكام المادة (60) من الدستور واستناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ونصت الدعوة على الآتي:

بناء على طلب الحكومة كما جاء بكتاب سـمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 ديسمبر 2023م إعمالاً لأحكام المادة (60) من الدستور، واستنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أدعوكم لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية التي ستعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م الساعة العاشرة صباحاً لأداء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه لليمين الدستورية.

المصدر
الدستور
الوسوم
18 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مكتب المجلس يعقد اجتماعاً برئاسة السعدون

14 ديسمبر، 2023

لجنة شؤون البيئة تقوم بزيارة ميدانية إلى موقع ردم النفايات على الدائري السابع الجنوبي للاطلاع على الوضع البيئي

14 ديسمبر، 2023

عبدالوهاب العيسى: وزير الداخلية وعد بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد أن يقر قانون إقامة الأجانب ويدخل حيز التنفيذ

13 ديسمبر، 2023

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية لاستكمال إنجاز قوانين الخارطة التشريعية

13 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى