هيومن رايتس ووتش تتهم الاحتلال باستخدام التجويع سلاح حرب في قطاع غزة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع المدنيّين الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار حربها مع حركة حماس.

وأعلنت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقرير أن الاحتلال الإسرائيلي تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب.

وأكد التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم”.

وصرح عمر شاكر مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش إنه “لأكثر من شهرين، يحرم الاحتلال سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.

واعتبر أن “على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة”.

وردت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوصف هيومن رايتس ووتش بأنها “منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل”.