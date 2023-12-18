استشهاد اربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب طوباس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد اربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين في مخيم (الفارعة) جنوب مدينة (طوباس) بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن “الشهيد راشد العايدي 17 عاما اصيب برصاصة في الصدر فيما استشهد حكمت ملحم 24 عاما ومحمد ملحم 17 عاما ويزن الخطيب 20 عاما جراء اصابتهم بالرأس”.

ومن جهتها أعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني اصابة اربعة آخرين برصاص الاحتلال في المخيم ذاته.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مخيم (الفارعة) ودارت مواجهات استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي بكثافة ما ادى الى استشهاد الاربعة شبان واصابة الاربعة الآخرين اثنان منهم بالرصاص الحي.