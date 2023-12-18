سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ودولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر هاني الخصاونة

سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الأردني للتعزية بوفاة الأمير الراحل

18 ديسمبر، 2023
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تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الدكتور بشر هاني الخصاونة أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تقديره لما أبداه دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية من طيب المشاعر وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل وهو ما يجسد عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر
أ ف ب
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18 ديسمبر، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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