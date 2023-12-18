مشكلة في البرمجيات تعطل خدمات كثير من محطات الوقود بإيران

مشكلة في البرمجيات تعطل خدمات كثير من محطات الوقود بإيران

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية اليوم الاثنين أن انقطاعات في خدمة العديد من محطات الوقود في أنحاء إيران وبالأخص في العاصمة طهران سببها على ما يبدو مشكلة في البرمجيات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم رابطة محطات وقود إيران لفارس “تأكد حدوث مشكلة برمجيات في نظام الوقود في بعض المحطات في أنحاء البلاد ويقوم خبراء حاليا بحل المشكلة”.

وأضافت الوكالة أن احتمال تعرض الأنظمة لهجوم إلكتروني لم يتم استبعاده بعد.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير النفط أن 30% على الأقل من محطات الوقود في أنحاء البلاد تعمل.

وفي أواخر 2021، تسبب هجوم إلكتروني كبير في تعطيل بيع البنزين المدعوم في إيران مما تسبب في تكدس صفوف طويلة أمام المحطات في أنحاء البلاد.

وشدد المتحدث على أن البلاد لا تشهد أي نقص في إمدادات الوقود ودعا سائقي السيارات إلى عدم التوجه حاليا لمحطات الوقود.