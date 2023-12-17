من استقبال وزير الدفاع الأمريكي في الكويت

ممثل الرئيس الأمريكي وزير الدفاع يصل إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل

17 ديسمبر، 2023
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وصل إلى البلاد مساء اليوم ممثل فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة معالي وزير الدفاع لويد جيمس أوستن والوفد المرافق لمعاليه حيث قام بتقديم واجب العزاء إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

المصدر
كونا
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17 ديسمبر، 2023
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