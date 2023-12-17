سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من سلطان بروناي بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه معز الدين والدولة سلطان بروناي دار السلام الصديقة أعرب فيها جلالته بإسمه وباسم حكومة وشعب بروناي الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا جلالته المولى تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته متمنيا جلالته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.