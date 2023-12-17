سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من رئيس جمهورية كوريا بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة أعرب فيها فخامته بإسمه وبإسم الحكومة والشعب الكوري الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بجهود سموه رحمه الله طوال مسيرة حياته الحافلة للنهوض بالوطن وتحقيق تطلعاته التنموية الشاملة ودوره البارز في تعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الصديقة متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.