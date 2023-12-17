سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من رئيس تشاد بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الفترة الإنتقالية رئيس جمهورية تشاد الصديقة أعرب فيها فخامته بإسمه وبإسم الشعب التشادي الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا فخامته الله العلي القدير أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.