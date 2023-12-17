سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من رئيس المالديف بوفاة الأمير الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بسعي سموه رحمه الله الدائم لتعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية المالديف الصديقة والارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا على التطلع لتعزيزها في كافة المجالات راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.