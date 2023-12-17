سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من ملك الأردن بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب فيها جلالته باسمه وبإسم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن تعازيه ومواساته لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيرا جلالته إلى أن سموه رحمه الله قد كرس حياته في قيادة مسيرة التقدم والازدهار في دولة الكويت والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والاسلامية مبتهلا جلالته إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ الشكر والتقدير على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية.