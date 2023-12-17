الأمم المتحدة تقدم تعازيها لدولة الكويت بوفاة أمير البلاد الراحل

أعرب كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس اليوم الأحد عن الحزن البالغ لوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وقدما تعازيهما القلبية لحكومة وشعب الكويت.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي “أن سمو الأمير الراحل كان رجل دولة متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم”.

وجدد الأمين العام بحسب البيان التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع دولة الكويت على صعيد القضايا الإنسانية بالإضافة إلى السلام والأمن والتنمية المستدامة.

يذكر أن الأمم المتحدة ستنكس علمها غدا الاثنين حدادا على وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووري ثرى الجثمان الطاهر لفقيد الوطن صباح اليوم حيث تقدم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه المشيعين.