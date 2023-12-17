الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من الرئيس الروسي بوفاة أمير البلاد الراحل

17 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بدور سموه رحمه الله في تعزيز العلاقات بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية الصديقة وبجهود سموه رحمه الله في تعزيز مكانة دولة الكويت على الصعيد الدولي متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.

المصدر
كونا
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17 ديسمبر، 2023
0 8 دقيقة واحدة

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