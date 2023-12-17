سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من ملك بريطانيا بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله والشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيرا جلالته إلى أن سموه رحمه الله قد كرس حياته لخدمة دولة الكويت كما أشاد جلالته بجهود سموه رحمه الله الكريمة في دعم المحتاجين جراء الكوارث الطبيعية والصراعات المختلفة متمنيا جلالته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه لجلالته وللأسرة المالكة الكريمة موفور الصحة وتمام العافية.