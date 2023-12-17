سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من الرئيس التركي بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة أعرب فيها فخامته عن بالغ تعازيه لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بإسهامات سموه رحمه الله في تعزيز العلاقات بين دولة الكويت والجمهورية التركية الصديقة وبمنهجه الحكيم سائلا فخامته المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.