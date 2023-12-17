فنزويلا: وفاة سمو أمير البلاد الراحل “خسارة كبيرة” للمجتمع الدولي

تقدمت فنزويلا بتعازيها الحارة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وجعل الجنة مثواه مؤكدة أن رحيل سموه “سيكون خسارة كبيرة للمجتمع الدولي”.

وقالت الرئاسة الفنزويلية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن فنزويلا تنضم إلى “الحداد على الرحيل الجسدي لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي عمل بحكمته وكرمه ورؤيته الاجتماعية الإنسانية بلا كلل من أجل شعبه ومن أجل أن يسود السلام والرخاء والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان أنه “لا شك أن هذا الرحيل سيكون خسارة كبيرة للمجتمع الدولي” حيث لعبت الكويت تحت قيادة سموه “دورا هاما في السلام والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي وحققت التوازن والاعتدال في بقية العالم”.

وتقدمت فنزويلا بتعازيها الحارة إلى أسرة آل صباح الكرام وإلى الشعب الكويتي النبيل في وفاة سمو أمير البلاد الراحل داعية أن يتغمد الله سموه بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والمؤمنين.

وعبرت فنزويلا في الوقت نفسه عن تحياتها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متقدمة بأطيب التمنيات لتسلم سموه مقاليد الحكم أميرا للبلاد “تلك المسؤولية التي نحن على يقين أنه سيؤديها بكل عزة وإخلاص لصالح شعبه”.