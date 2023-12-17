جموع المصلين يؤدون صلاة الغائب على سمو الامير الراحل

مساجد الكويت تؤدي صلاة الغائب على الأمير الراحل

17 ديسمبر، 2023
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بقلوب يملؤها الخشوع والدعاء أدت مساجد الكويت صلاة الغائب بعد صلاة ظهر اليوم الأحد على المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وتضرعت جموع المصلين للباري عز وجل أن يتغمد الفقيد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

وبوفاة سموه فقدت الكويت أحد رجالاتها المخلصين الذين أسهموا على مدار العقود الماضية في صنع تاريخها وبناء مجدها وإعلاء رايتها وقيادة مسيرتها بالحكمة والرؤية السديدة مخلدا سيرته بالمواقف الوطنية.

جموع المصلين يؤدون صلاة الغائب على سمو الامير الراحل
جموع المصلين يؤدون صلاة الغائب على سمو الامير الراحل
امام المسجد يؤدي صلاة الغائب بخشوع وتضرع
احد المصلين يصلي صلاة الغائب
جموع المصلين يؤدون صلاة الغائب على سمو الامير الراحل
المصدر
كونا
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17 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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