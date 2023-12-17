رئيس مجلس النواب البحريني: فقدنا بوفاة سمو أمير الكويت الراحل قامة إنسانية وقائداً حكيماً كرس حياته في خدمة شعبه وأمته

رئيس مجلس النواب البحريني: فقدنا بوفاة سمو أمير الكويت الراحل قامة إنسانية وقائداً حكيماً كرس حياته في خدمة شعبه وأمته

قال رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم اليوم الاحد ان الأمة العربية والعالم أجمع فقد بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه قائدا حكيما وقامة إنسانية وأميرا عظيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ونصرة قضاياها العادلة.

واستذكر رئيس مجلس النواب في بيان الجهود الكبيرة والدور البارز لسمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها دولة الكويت.

ولفت البيان الى ان المسلم بعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون أعرب فيها عن أحر التعازي وصادق المواساة لوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز وخدمة بلاده وشعبه.

كما بعث المسلم برقية تعزية مماثلة إلى سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح أعرب فيها عن عظيم التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجسيم.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب الكويتي الشقيق وأسرة ال صباح الصبر والسلوان.