وزارة التربية

التربية: تنكيس الأعلام رسميًا خلال فترة الحداد بجميع المدارس وديوان عام المناطق التعليمية وكافة المباني التابعة للوزارة

17 ديسمبر، 2023
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أصدرت ‏وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان نشرة عامة إلى جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها والإدارات العامة بالمناطق التعليمية ‏دعت فيها جهات الاختصاص نحو إتخاذ الإجراءات اللازمة بتنكيس الأعلام رسميًا خلال فترة الحداد بجميع المدارس وديوان عام المناطق التعليمية وكافة المباني التابعة لوزارة التربية.

و ذلك نظرا لإعلان الحداد الرسمي بدولة الكويت وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوم وإغلاق الدوائر الرسمية ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023 لوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

المصدر
وزارة التربية
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17 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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