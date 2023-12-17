بوتين يحذر من “مشكلات” مع فنلندا بعد انضمامها الى الحلف الأطلسي

بوتين يحذر من “مشكلات” مع فنلندا بعد انضمامها الى الحلف الأطلسي

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت الأحد من “مشكلات” مع فنلندا المجاورة بعدما انضمت الى حلف شمال الأطلسي، معلنا أن موسكو ستنشئ منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب البلاد ردّاً على هذه الخطوة.

وتتشارك فنلندا حدودا بطول 1340 كلم مع روسيا، وانضمت في نيسان/أبريل الماضي الى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.

واعتبر بوتين في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي أن الغرب “جرّ فنلندا الى الناتو. هل كان لدينا أي خلافات معها؟ كل الخلافات، بما فيها تلك المرتبطة بالأراضي والعائدة الى منتصف القرن العشرين، تمّ حلّها”.

وأضاف “لم تكن ثمة مشكلات هناك، الآن ستصبح موجودة لأننا سننشئ منطقة لينينغراد العسكرية ونركّز بعضا من وحداتنا العسكرية هناك”.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي بعدما قامت فنلندا مجددا هذا الأسبوع، بإغلاق حدودها مع روسيا، متّهمة موسكو بالتسبب بأزمة مهاجرين عند حدودها.

وشدد بوتين في المقابل على أن لا سبب يدفع روسيا للذهاب الى حرب ضد دول حلف الأطلسي، في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر، حذّر فيها من أن موسكو “لن تتوقف” في أوكرانيا في حال انتصرت في حربها.

ورأى بوتين في ذلك “خطابا لتبرير سياسة كاذبة حيال روسيا”، مؤكدا أن “لا فائدة (لموسكو) من النواحي الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية، بقتال ضد دول حلف شمال الأطلسي”.