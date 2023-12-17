وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري

وزير الاعلام: الكويت والأمتان العربية والإسلامية فقدت بوفاة الأمير الراحل قائدا حكيما حمل هموم شعبه والأمتين

17 ديسمبر، 2023
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قال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري إن الكويت خاصة والأمتين العربية والإسلامية فقدت بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه قائدا حكيما حمل هموم شعبه والأمتين.

وأكد الوزير المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن الأمير الراحل عمل طوال حياته بتفان وإخلاص من أجل الكويت وشعبها مراعيا الله تعالى في سعيه الحثيث لازدهارها وتطورها وداعما للعمل الانساني والأعمال الخيرية التي تقدمها الكويت في كل أنحاء العالم.

ودعا المولى القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

المصدر
كونا
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17 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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