الرئيس الأمريكي يعرب عن خالص تعازيه لدولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الرئيس الأمريكي يعرب عن خالص تعازيه لدولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت عن بالغ حزنه وخالص تعازيه ومواساته لدولة الكويت في وفاة المغفور له سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض إن “أمير الكويت الراحل كان شريكا مهما وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة طوال عقود خدمته لبلاده”.

وأضاف “نيابة عن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي أتقدم بخالص التعازي للكويت وشعبها وأسرة آل صباح”.

وتابع بايدن “اليوم ننعى وفاة سموه ونكرم حياته والرؤية التي شاركناها معا من أجل مزيد من السلام والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط” مؤكدا عزمه مواصلة تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومتي الولايات المتحدة والكويت وشعبيهما.

كان الديوان الأميري قد نعى اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.