وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة الأوقاف تدعو لأداء صلاة الغائب غدا على الأمير الراحل في كل مساجد الكويت

17 ديسمبر، 2023
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دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أئمة المساجد لأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى في كل مساجد دولة الكويت بعد صلاة الظهر مباشرة غدا الأحد.

وأعربت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت عن أحر التعازي إلى أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل سائلة الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد الأمير الراحل بواسع رحمته وأن يوفق حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى.

المصدر
كونا
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17 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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