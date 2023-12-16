المجلس البلدي: مسيرة الأمير الراحل اتسمت بالعفو والتسامح والإنجازات وتصحيح المسار

قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إن دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية فجعت بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت بعد مسيرة عطرة حافلة بالإنجازات والعطاء.

وأضاف المحري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه المسيرة الزاخرة تميزت أيضا بتصحيح المسار داعيا إلى الله تعالى أن يمن على الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهل الكويت جميعا الصبر والسلوان.

من جانبه قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري لـ(كونا) إن أهل الكويت فجعوا بخبر أليم اعتصر قلوب الصغار والكبار الرجال والنساء بفقد أمير العفو والتسامح المغفور له باذن الله تعالى والدنا وراعي مسيرتنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وأضاف المطيري أن مسيرة الأمير الراحل الحافلة بالإنجازات وتصحيح المسار ومحاربة الفساد اتسمت أيضا بالعفو والتسامح إذ بدأ عهده رحمه الله بعفو وختمه بعفو.

وتابع “نبايع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على السمع والطاعة ونسأل الله تعالى أن يوفقه ويعينه على حمل الأمانة وأن يسبغ على فقيد الكويت الأمير الراحل واسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته”.