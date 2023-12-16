العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى

ملك البحرين يوجه بإقامة صلاة الغائب غدا على سمو أمير البلاد الراحل في جميع مساجد المملكة

17 ديسمبر، 2023
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وجه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإقامة صلاة الغائب على المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد صلاة الظهر من يوم غد الأحد في جميع مساجد المملكة.

وذكر الديوان الملكي البحريني في بيان له “بناء على توجيهات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقام صلاة الغائب على الفقيد المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح غدا بعد صلاة الظهر في جميع مساجد البحرين”.

ودعا أن يتغمد الله الفقيد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كان الديوان الأمير قد نعى اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي مدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.

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17 ديسمبر، 2023
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