الامين العام لمنظمة اوبك هيثم الغيص

أمين عام اوبك: سمو أمير البلاد الراحل اضطلع بدور بارز في دعم الحلول لمواجهة القضايا العالمية

17 ديسمبر، 2023
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أعرب الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) هيثم الغيص اليوم السبت عن التعازي الحارة باسمه وباسم المنظمة بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الغيص في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “باسمي وباسم جميع موظفي المنظمة أتقدم الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – امير دولة الكويت والى آل الصباح الكرام وحكومة وشعب دولة الكويت بخالص العزاء وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذنه تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه”.

واضاف “ان سمو الامير الراحل ترك بصمة واضحة في تاريخ الامتين العربية والاسلامية كما كان له دور بارز في دعم الحلول العملية والعادلة لمواجهة القضايا العالمية ومنها قضايا الطاقة”.

كما اولى سموه اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة بشكل عام وبشؤون منظمة (اوبك) بشكل خاص على مدى السنوات الماضية الامر الذي ساهم بتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

واكد الغيص في ختام تصريحه ان سموه رحمه الله قاد دولة الكويت نحو مسيرة متميزة وفريدة من نوعها حققت المزيد من التقدم والازدهار والرفاه للشعب الكويتي.

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17 ديسمبر، 2023
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