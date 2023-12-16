الرئيس التركي يعزي دولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الراحل

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه لدولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وقال أردوغان في تغريدة على موقع (إكس) “بالنيابة عن شعبي أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الكويتي الصديق والشقيق”.

وأضاف “سنتذكر دائما بالرحمة المرحوم الشيخ نواف الذي كان صديقا مخلصا وموثوقا لتركيا”.

وتضرع الرئيس التركي إلى الباري جل وعلا قائلا “أسأل الله الرحمة والمغفرة لأخي العزيز الشيخ نواف أمير دولة الكويت الذي تلقينا نبأ وفاته ببالغ الأسف”.

وختم أردوغان بالقول “كما أدعو الله عز وجل بالتوفيق لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد”.

وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.