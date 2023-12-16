رئيس الوزراء الهندي يعزي دولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الراحل

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه إلى العائلة المالكة وقيادة وشعب الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي في بيان “شعرت بحزن عميق عندما علمت بنبأ الوفاة المؤسفة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة وقيادة وشعب الكويت”.

وأعلنت الحكومة الهندية الحداد غدا الأحد على روح سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في جميع أنحاء الهند.

وذكرت وزارة الداخلية الهندية في بيان أنه سيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد على جميع المباني التي يتم رفعه عليها بانتظام ولن يكون هناك أي فعاليات ترفيهية رسمية في الهند غدا.

وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.