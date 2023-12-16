الاتحاد الأوروبي يعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الاتحاد الأوروبي يعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعرب الاتحاد الأوروبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة الكويت في وفاة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل في بيان مشترك ” تلقى الاتحاد الأوروبي بحزن نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل. ويعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه ومواساته للكويت حكومة وشعبا ولأسرة آل صباح”.

واستذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه جهود سمو الأمير الراحل في خدمة الكويت مضيفا “سيتذكره كل من يعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والتفاهم المتبادل بين الدول”.

وتابع البيان “سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع دولة الكويت وشعبها من أجل ترسيخ الشراكة القوية والدائمة بينهما”.