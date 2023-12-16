رئيس الوزراء الياباني يعزي دولة الكويت بوفاة سمو أمير البلاد الراحل

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت عن خالص تعازيه في وفاة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت قائلا إنها خسارة فادحة للمجتمع الدولي.

وقال كيشيدا في رسالة نشرتها الحكومة “لقد شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ نواف. بالنيابة عن حكومة وشعب اليابان أتقدم بأحر التعازي إلى حكومة وشعب دولة الكويت”.

وأضاف “لقد أدى سمو الشيخ نواف دورا مهما في بناء علاقات وثيقة مع الدول الأخرى وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط. كما كرس سمو الشيخ نواف جهوده من أجل المصالحة الداخلية والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بحكمته وتسامحه الرائعين”.

وتابع قائلا “إن رحيل سمو الشيخ نواف لا يمثل خسارة كبيرة لشعب الكويت فحسب بل أيضا للمجتمع الدولي”.

وكان الديوان الأميري قد نعى اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.