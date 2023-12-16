وزير الصحة: الإنجازات الزاخرة للأمير الراحل ومواقفه المشرفة ستظل نبراسا لنا

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت أن مسيرة أمير البلاد الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله ستظل نبراسا لنا بكل ما فيها من إنجازات زاخرة وستبقى شاهدة على رؤيته السديدة.

وقال الوزير العوضي في تصريح صحفي إن رؤية الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله وضعت البلاد في زمن قياسي في مكانها المناسب بين مصاف الدول المتقدمة.

وأعرب باسمه وباسم جميع العاملين في وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وجهاز المسؤولية الطبية بأحر التعازي وصادق المواساة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة والدنا وقائد مسيرتنا الفقيد الغالي.

وذكر أن الأمير الراحل الذي أحب شعبه ووطنه إذ يغادر اليوم بجسده فإن نهجه ومواقفه الإنسانية والوطنية المشرفة ستظل نبراسا لنا في الإخلاص والتفاني وحب الوطن داعيا العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته.