الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب غدا على المغفور له سمو أمير البلاد الراحل بجميع مساجد الدولة

16 ديسمبر، 2023
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أعلن ديوان الرئاسة الإماراتي أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه بإقامة صلاة الغائب على المغفور له أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح غدا الأحد بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن تلك التوجيهات جاءت لوفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد نعى في وقت سابق اليوم الأمير الراحل وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في الامارات اعتبارا من اليوم السبت وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

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16 ديسمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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