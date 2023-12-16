الأزهر الشريف: سمو أمير البلاد الراحل قضى طيلة حياته في خدمة الكويت وقضايا الأمتين العربية والإسلامية

نعى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب اليوم السبت سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت “بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية”.

وتقدم الطيب في بيان صادر عن الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة آل الصباح الكرام داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أسرته وشعب الكويت العزيز الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب مفتي مصر الدكتور شوقي علام في بيان عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في وفاة سمو أمير البلاد الراحل داعيا الله تعالى أن ينزل سموه منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته عبر رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي في بيان باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات سائلا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم شعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية صبر المؤمنين.

كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بخالص التعازي لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في وفاة سمو أمير البلاد الراحل بعد ما قدمه لدولة الكويت وللأمتين العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع داعيا الله عز وجل أن يتغمد سموه بواسع الرحمة والمغفرة.

وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.