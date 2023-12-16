رئيس مجلس السيادة في السودان يعرب عن أصدق التعازي في وفاة سمو أمير البلاد الراحل

رئيس مجلس السيادة في السودان يعرب عن أصدق التعازي في وفاة سمو أمير البلاد الراحل

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان عن تعازيه الحارة في وفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وتقدم البرهان في بيان أصدره مجلس السيادة بالنيابة عن السودان حكومة وشعبا بأصدق التعازي وخالص المواساة لحكومة وشعب دولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الراحل.

وقال البرهان “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”.

وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.