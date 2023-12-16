الرئيس مسعود بارزاني يعزي بوفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعى الرئيس مسعود بارزاني في بيان بوفاة صاحب السمو امير دولة البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال بارازاني: ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله، رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وإذ نعرب عن بالغ تعازينا وصادق مواساتنا لعائلة آل الصباح الكريمة، ودولة الكويت شعبا وقيادة بوفاة الشيخ نواف الأحمد – رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نشارك الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ونسأل الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار .