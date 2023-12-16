الرئيس مسعود بارزاني

الرئيس مسعود بارزاني يعزي بوفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

16 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

نعى الرئيس مسعود بارزاني في بيان بوفاة صاحب السمو امير دولة البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال بارازاني: ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله، رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وإذ نعرب عن بالغ تعازينا وصادق مواساتنا لعائلة آل الصباح الكريمة، ودولة الكويت شعبا وقيادة بوفاة الشيخ نواف الأحمد – رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نشارك الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ونسأل الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار .

الوسوم
16 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ملك البحرين يوجه بإقامة صلاة الغائب غدا على سمو أمير البلاد الراحل في جميع مساجد المملكة

17 ديسمبر، 2023

الرئيس التركي يعزي دولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الراحل

16 ديسمبر، 2023

رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب غدا على المغفور له سمو أمير البلاد الراحل بجميع مساجد الدولة

16 ديسمبر، 2023

الأزهر الشريف: سمو أمير البلاد الراحل قضى طيلة حياته في خدمة الكويت وقضايا الأمتين العربية والإسلامية

16 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى