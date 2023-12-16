“رابطة العالم الإسلامي” تعرب عن خالص العزاء بوفاة سمو أمير البلاد الراحل

أعربت رابطة العالم الإسلامي اليوم السبت عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة آل الصباح الكرام ولعموم الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح منوهة بمسيرة سمو الأمير الراحل الحافلة بالإنجاز والعطاء.

وقال الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان للرابطة إنه تلقى ببالغ الأسى نبأ وفاة سمو أمير البلاد الراحل سائلا المولى جل وعلا أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة.

وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.