التعاون الإسلامي: سمو أمير البلاد الراحل مثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم السبت عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة آل الصباح الكرام ولدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بالمصاب الجلل بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مؤكدا أن سموه رحمه الله مثل ركيزة من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في دولة الكويت والمنطقة وكان داعما قويا للعمل الإسلامي المشترك.

ودعا الأمين العام في بيان اليوم السبت الله عز وجل أن يتغمد سمو أمير البلاد الراحل بواسع مغفرته ورحمته وأن يرزق أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي جميل الصبر والسلوان.

وأشاد بخصال سمو أمير البلاد الراحل الذي كان أبا عطوفا على الجميع في الكويت بلد التضامن والدعم الإنساني وبما حققه سموه من إنجازات لدولة الكويت داعيا الله أن يديم على الكويت وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء.

وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.