الرئيس الإيراني يعزي دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة سمو أمير البلاد الراحل

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت عن تعازيه إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن رئيسي قدم بهذه المناسبة تعازيه إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح الكرام وحكومة وشعب الكويت.

وابتهل رئيسي إلى الباري عز وجل بأن يتغمد سمو أمير البلاد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرة آل صباح الكرام الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن تعازيه لشعب وحكومة الكويت سائلا لسمو أمير البلاد الراحل المغفرة والرحمة وللشعب الكويتي “النجاح والعزة والأمن”.

وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.