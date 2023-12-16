بريطانيا تنكس الأعلام فوق المباني الحكومية حدادا على وفاة سمو أمير البلاد الراحل

أعلنت بريطانيا تنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وأكدت الحكومة البريطانية في بيان صحفي أنه تم تنكيس الأعلام في جميع الأراضي البريطانية مباشرة بعد إعلان وفاة سمو أمير البلاد الراحل وحتى الثامنة من مساء يوم غد الأحد.

وعلى صعيد متصل أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن بالغ الحزن والأسى بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح متقدما بخالص التعازي للكويت حكومة وشعبا في هذا الوقت الحزين.

وقال كاميرون في بيان إن سمو “الأمير الراحل ترك وراءه إرثا عظيما شيدته مسيرته المهنية الطويلة والمتميزة في وزارتي الدفاع والداخلية وولاية العهد قبل توليه إمارة البلاد”.

وأكد كاميرون أن إسهامات سمو الأمير الراحل في الاستقرار الإقليمي والتزامه الشخصي بالتنمية الدولية وعمله على سد الفجوات بين الدول ستظل خالدة في الأذهان لفترة طويلة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تقدم بتعازيه الخالصة لدولة الكويت حكومة وشعبا في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال سوناك في بيان صحفي إن “صاحب السمو كان صديقا عظيما للمملكة المتحدة وسنتذكر باعتزاز كل ما فعله من أجل علاقتنا الثنائية وعمله لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط”.

ونعى الديوان الأميري في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.