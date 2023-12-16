رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار

رئيس وزراء باكستان يقدم تعازيه بوفاة سمو أمير البلاد الراحل

16 ديسمبر، 2023
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أعرب رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار اليوم السبت عن تعازيه وحزنه الشديد لوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مؤكدا مساندة باكستان لأسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت في هذا الوقت الحزين.

ونقل مكتب رئيس الوزراء في بيان عن كاكار إعرابه عن تعازيه لوفاة سمو أمير البلاد الراحل داعيا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته مذكرا بمآثره ومساهماته القيمة في تعزيز العلاقات بين الكويت وباكستان.

وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.

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16 ديسمبر، 2023
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