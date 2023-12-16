الرئيس الفلسطيني: فلسطين خسرت برحيل سمو أمير البلاد الراحل قائدا عربيا أفنى حياته في خدمة شعبه وأمته

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إن فلسطين خسرت برحيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح “قائدا عربيا أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية وإلى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة بكل إخلاص”.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلت فيه عن الرئيس عباس تعازيه إلى شعب الكويت وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم في فقيد الأمة الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتقدم الرئيس عباس بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وللحكومة والشعب الكويتي الشقيق باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا سائلا الله عز وجل أن يمن على سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بواسع برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وبحسب وكالة (وفا) فإن عباس أعلن الحداد وتنكيس الإعلام حدادا على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.