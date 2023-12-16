إيسيسكو تعرب عن خالص التعازي في وفاة سمو أمير البلاد الراحل وتشيد بحرص سموه على الأعمال الإنسانية

إيسيسكو تعرب عن خالص التعازي في وفاة سمو أمير البلاد الراحل وتشيد بحرص سموه على الأعمال الإنسانية

أعرب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم المالك عن خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت مشيدا بدور سموه الكبير في خدمة قضايا الثقافة وتطوير مجالات العلوم وحرص سموه على الأعمال الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأعرب المالك في بيان باسمه ونيابة عن جميع موظفي المنظمة عن خالص التعازي والمواساة للعائلة الحاكمة ولشعب الكويت سائلا المولى عز وجل أن يتغمد حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.

ونوه المالك بدور سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الكبير لخدمة قضايا الثقافة وتطوير مجالات العلوم وحرص سموه على الأعمال الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة وبما شهده التعاون بين (إيسيسكو) والجهات الكويتية المختصة من تطور في عهد سموه.

وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.