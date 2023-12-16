البرلمان العربي: الأمتان العربية والإسلامية فقدتا برحيل سمو أمير البلاد الراحل رجلا من رجالهما الأوفياء

أكد البرلمان العربي أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا رجلا من رجالهما الأوفياء برحيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان عن خالص الحزن والأسى لوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع المغفور له بإذن تعالى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وشدد على أن المغفور له بإذن الله سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قائدا حكيما دفع ببلاده نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وأكد أن الفقيد كان له دور بارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وحرص على الأمن والسلم الدوليين.

وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.