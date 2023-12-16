رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي

لبنان تعلن الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد

16 ديسمبر، 2023
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أصدر رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي مذكرة قضت باعلان الحداد الرسمي على وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في نص المذكرة: “يُعلن الحداد الرسمي على وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 2023/12/16.

تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه 2023/12/18 ضمناً، وتُعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة.

تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته”.

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16 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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