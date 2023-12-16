حركة حماس تنعى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، في وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

وقالت الحركة: إنَّنا وإذ نعزّي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق، بوفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، لنستذكر بكل فخر واعتزاز، مواقف دولة الكويت الثابتة وأدوارها الأصيلة، أميراً وحكومة وبرلماناً وشعباً، في دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه، من خلال المشاريع الخيرية والإنسانية في قطاع غزَّة والضفة الغربية المحتلة والقدس، والانتصار لحقوقه وقضيته العادلة، في كلّ المحافل والمناسبات، كما نشيد بالدور السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي الكبير والمشهود الذي تضطلع به دولة الكويت الشقيقة، في دعم صمود وثبات شعبنا، خلال العدوان الوحشي المستمر الذي يتعرّض له أهلنا في قطاع غزة.