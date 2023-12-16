سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق

سلطان عمان ينعى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

16 ديسمبر، 2023
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أصدر ديوان البلاط السلطاني العماني بيانا نعى فيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال البيان: إيمانا بقضاء الله وقدره ، وبتأثر وحزن بالغين تلقى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق نبأ وفاة أخـيـه المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، ورفعة وازدهار دولة الكويت الشقيقة.

وقد أصدر السلطان أوامره السامية بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء القادم وإذ تشارك السلطنة قيادة وحكومة وشعبا الأشقاء أحزانهم في مصابهم الجلل؛ لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة ، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ، وأن يمد عائلته الكريمة وشعب دولة الكويت الشقيق بجميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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16 ديسمبر، 2023
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