اتحاد مصارف الكويت

العيسى: البنوك المحلية تعطل أعمالها من الأحد 17 ديسمبر إلى الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 وذلك خلال فترة الحداد الرسمي

16 ديسمبر، 2023
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قالت مديرة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أنه ونظراً للمصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بالإعلان الرسمي للحداد، سيتم تعطيل أعمال البنوك لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023. علما بانه خلال فترة الحداد الرسمي سيتم اغلاق كافة افرع البنوك المحلية.

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد أميرنا وقائدنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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16 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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