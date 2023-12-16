أمين مجلس التعاون ينعى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أنه وبقلوب راضية بقضاءِ الله وقدره، وبأفئدة مليئةٍ بالحزن والألم، ننعى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، طيّب الله ثراه، متوجهين إلى حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى أسرة الصباح الكريمة، والشعب الكويتي، والشعوب الخليجية قاطبة، بأحر التعازي، وأصدق عبارات المواساة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى.

وذكر البديوي أننا نبتهل إلى الباري عزَّ وجل، داعين أن يغفر لفقيدنا، وفقيد الأمتين العربية والإسلامية -رحمه الله-، فإننا نستذكر مناقبه الحميدة، وما تمتع به من حنكة عميقة، وشخصية حكيمة، وتجلدٌ جميل، وإنسانيّة نافَ بها وسما بسموٍ بيّنًا لا يخفى على ذي بصر، وأجمعَ عليها العالم، لتتكلل ذكرى المغفور له بإذنه تعالى، بمسيرة مفعمة بعبقِ الحبِّ الخالص الذي كنّه لوطنٍ وشعبٍ، ومضى برضا الرحمن مرتغبٍ، على العدل والإنصاف مستندٍ، فوافته المَنِيَّةُ لِيَتْرُكَ خَلْفَهُ ذِكْرَى قائداً بادله شعبه وافر الحب والاحترام.

رافعين أكفُّ الضراعة، إلى المولى العليّ القدير، أن يرحم فقيدنا، ويغفر له، ويغمّد روحه الطاهرة في جنات النعيم، وأن يلهمنا ويلهم ذويه الصبر والسلوان، اللهم آمين.